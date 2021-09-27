Максим Кокарев назначен ректором Самарской духовной семинарии

Кандидатуру протоиерея Максима Кокарева согласовал Священный Синод РПЦ / Фото: Самарская митрополия

Назначен новый ректор Самарской духовной семинарии. Этот пост по решению Священного Синода РПЦ занял протоиерей Максим Кокарев.

- 24 сентября на заседании Священного Синода РПЦ было заслушано прошение митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия назначить ректором духовной семинарии протоиерея Максима Кокарева. Прошение было удовлетворено, - сообщили в Самарской митрополии.

Отметим, Максим Кокарев уже несколько месяцев руководит семинарией. Он работал на посту ректора с приставкой и.о. Протоиерей также является заведующим кафедрой церковно-практических дисциплин и ее доцентом. Общий педагогический стаж Максима Кокарева составляет 14 лет.