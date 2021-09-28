Дмитрий Азаров рассказал о планах работы депутатов «Единой России» после выборов

На конференции реготделения ЕР подвели итоги единого дня голосования 19 сентября

В Самарской области прошла конференция реготделения партии «Единая Россия». Ее участники обсудили итоги выборов-2021 и основные направления дальнейшей работы.

Так, большинство избирателей 63 региона проголосовали за ЕР. Три члена партии — Александр Хинштейн, Виктор Казаков и Андрей Трифонов — теперь будут представлять Самарскую область в Госдуме. Также свои места в нижней палате парламента сохранили Леонид Симановский и Владимир Гутенев.

Во главе Самарской губернской думы тоже остался представитель «Единой России». На пост спикера переизбрали академика РАН, профессора Геннадия Котельникова. Скоро также станет известен новый состав фракции, который представит партию в региональном парламенте. Первое заседание думы седьмого созыва намечено на 28 сентября.

- Для «Единой России» окончание выборов - это только начало работы. Тот кредит доверия, который нам выдан, мы обязаны оправдать и вернуть его с процентами в виде улучшения жизни людей, - отметил секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров.

Главным ориентиром в работе депутатов ЕР станет народная программа, соавторами которой стали тысячи жителей страны. В этом документе указаны все наказы и пожелания людей. Задача единороссов — оправдать доверие и реализовать эти инициативы.