Жителя Самарской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о вакцинации против COVID-19

Полицейские выявили распространителя фейков в ходе интернет-мониторинга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наказали рублем жителя Большечерниговского района. Молодого человека уличили в распространении фейка о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские выявили недостоверную информацию в ходе интернет-мониторинга. Как выяснилось, ложное сообщение о вакцинации разместил в соцсети 26-летний парень. Правоохранители нашли его и завели административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. Суд назначил молодому человеку штраф в 30 тысяч рублей.

В облглавке напоминают, что за распространение недостоверных сведений предусмотрено административное наказание. Полицейские призывают жителей Самарской области доверять только официальным источникам информации.