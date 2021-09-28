Самарский цирк через суд обязали сделать вентиляцию для животных

Надзорное ведомство потребовало устранить нарушение ветеринарно-санитарных правил в цирке Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре суд удовлетворил иск прокуратуры Ленинского района к местному цирку. Заведение обязали сделать вентиляцию для животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее прокуроры провели в цирке проверку и выяснили, что там нарушаются ветеринарно-санитарные правила. В частности, в помещениях, где содержатся животные, нет принудительной вентиляции. Сотрудники надзорного ведомства потребовали устранить нарушения, однако руководство заведения так ничего и не сделало.

Прокурор Ленинского района обратился в суд. Тот удовлетворил его исковое заявление. Пока решение в законную силу не вступило.