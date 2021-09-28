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Происшествия28 сентября 2021 10:04

На Обводном шоссе в Тольятти прицеп грузовика опрокинулся и перекрыл дорогу

По предварительным данным, обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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На трассе из-за ДТП образовалась огромная пробка / Фото: Происшествия Тольятти

На трассе из-за ДТП образовалась огромная пробка / Фото: Происшествия Тольятти

Фото: vk.com

Утром во вторник, 28 сентября, на Обводном шоссе в Тольятти произошло ДТП с участием двух грузовиков и автомобиля «Рено Дастер». Из-за этого в районе Железного рынка образовалась огромная пробка, сообщили в соцсетях очевидцы.

По словам автомобилистов, на дороге столкнулись два грузовика. После удара прицеп одного из них опрокинулся на бок и перегородил проезжую часть. В этот момент рядом проезжала легковушка. Сцепное устройство едва не раздавило ее.

По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших. Между тем она спровоцировала внушительный затор. Движение затруднено со стороны Васильевки в направлении Новозаводской. На месте работают сотрудники полиции.

ДТП с перевертышем на Обводном шоссе в Тольятти
Видео: Происшествия Тольятти