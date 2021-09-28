Главы муниципалитетов Самарской области могут лишиться постов из-за COVID-19

Губернатор потребовал к 1 ноября привить 80% взрослого населения региона Фото: Instagram.com

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал работу глав городов и районов. По его словам, в некоторых муниципалитетах заметно снизились темпы вакцинации против коронавируса, при этом заболеваемость продолжает расти.

- Я вижу какую-то успокоенность в ряде муниципалитетов. Есть те, кто находится в красной зоне. Темпы вакцинации там очень низкие. Если не справляется глава муниципалитета, не может должным образом организовать работу — готов рассмотреть вопрос о кадровых решениях, - заявил 27 сентября на заседании оперштаба Дмитрий Азаров.

В Самарской области сделали прививку более 1,12 млн человек. Свыше 1,06 млн из них получили оба компонента препарата. Глава региона потребовал нарастить темпы вакцинации, чтобы к 1 ноября было привито 80% взрослого населения.