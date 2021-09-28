В Самарской области водитель Chevrolet Viva убил в ДТП двоих пассажиров и скрылся

Авария унесла жизни 41-летнего мужчины и 23-летней девушки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 27 сентября, на трассе «Урал» — Исаклы — Шентала в Шенталинском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 23:30 там вылетел в кювет автомобиль Chevrolet Viva. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, за рулем легковушки находился 42-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны Шенталы в направлении села Исаклы, не выбрал безопасную скорость. Автомобилист не справился с управлением и съехал с дороги в правый кювет. После этого авто опрокинулось.

В результате ДТП два пассажира иномарки — 41-летний мужчина и 23-летняя девушка — скончались на месте. Водитель скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.

Правоохранители продолжают устанавливать детали происшествия. Проводится проверка.