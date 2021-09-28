В Самарской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 24%

По сравнению с 2020 годом заболеваемость ОРВИ увеличилась в два раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области резко выросла заболеваемость ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом. Об этом стало известно 27 сентября на заседании регионального оперштаба.

Так, за минувшую неделю выявили 21 879 случаев ОРВИ. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020-го (тогда было 10 021). Если сравнивать с предыдущей неделей, то рост составил 24%. Внебольничную пневмонию диагностировали у 2 230 человек. Это примерно столько же, что и в прошлом году. А вот в сравнении с неделей ранее заболеваемость увеличилась на 22,7%.

Что касается коронавируса, то за неделю заболеваемость возросла на 14%. Чаще всего инфекцию подхватывают люди следующих возрастных категорий: 7-14, 15-17, 18-29, 30-49, 50-64, 65+ лет. Если говорить о профессиональных группах, то рост заражения наблюдается среди медиков, педагогов, сотрудников промышленных предприятий и представителей сферы торговли.