Анна Нетребко в пальто с розами восхитилась воротами Самарской ГРЭС

В Самаре Анна Нетребко прогулялась по городу

В Самаре с концертом выступили Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Оперные певцы не ограничились только появлением на сцене, они прогулялись по городу и сфотграфировались на фоне достопримечательностей. В своем инстаграме певица поделилась самыми запомнившимися ей фотографиями, отметив, что гуляла по городу без экскурсовода.

Судя по всему, больше всего приглянулись Анне Нетребко места около набережной. Она сделала несколько фотографий с разных ракурсов с воротами Самарской ГРЭС, а потом заглянула в окошко, чтобы увидеть скульптуру прыгающих в фонтан мальчиков. Это она даже сняла на видео. Погладила ли певица хвостик и нос кошке на батарее - скульптура также украшает здание ГРЭС - неизвестно.

Конечно же, гости города не смогли пройти мимо скульптуры пивовара около ресторана "На дне".

Подписчики восхитились фотографиями и самой певицей, оценив ее пальто как шикарное. В самом деле, для прогулки по Самаре Анна подобрала удивительный наряд в розах, но при этом выглядящий очень стильно.

Сейчас Анна Нетребко и Юсиф Жйвазов выступают в разных российских городах. Все билеты на концерт в Самаре были распроданы.