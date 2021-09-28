«Район ждет «автомобильная война»: жителей возмутила перспектива достройки долгостроя на ул. Водников в центре Самары

Перспектива возведения высотки без парковок возмутила местных жителей Фото: Ольга НОВИКОВА

Жителей Самары возмутила перспектива достройки долгостроя на ул.Водников, 99 – 105 в историческом центре. Застройщик объекта – ООО «Совместное дело» - вынес на публичные слушания просьбу разрешить ему достроить дом с нарушением парковочного норматива – вместо положенного одного машиноместа на каждую квартиру строители хотят ограничиться одним местом под авто на каждые 10 квартир.

Перспектива вызвала настоящее возмущение среди участников слушаний 27 сентября.

- На этом участке улицы Водников одностороннее движение, а парковаться можно на разной стороне по четным и нечетным дням, - рассказали жители. – Сама улочка очень узкая, здесь и так все загромождено транспортом, выехать по утрам просто невозможно. Если построить здесь дом фактически без парковок, то автомобили новых жильцов создадут транспортный коллапс, и район ждет настоящая «автомобильная война» с битьем стекол и зеркал и порезанными шинами. Зачем сознательно провоцировать напряженность?

Участники слушаний дружно выразили отрициательное мнение по поводу предложения застройщика.

Также жители выразили обеспокоенность перспективами увеличения высотности строительства. Изначально разрешение на строительство дома на Водников было выдано на четыре этажа. Позже застройщик попросил увеличить высотность до 8 этажей, минстрой отказал. Застройщик подал в суд на ведомство, но проиграл. Однако теперь жители опасаются, что будут предприняты новые попытки увеличить этажность.

Дом строится с 2016 года, ради его строительства были снесены два памятника архитектуры, которые потом «задним числом» исключили из соответствующего реестра. Сейчас строительство заморожено.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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