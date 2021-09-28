Самарского бизнесмена-мошенника будут судить в Казани

Самарского бизнесмена-мошенника Александра Швидака будут судить в Казани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарского бизнесмена-мошенника Александра Швидака будут судить в Московском районном суде города Казани. Такое решение принял самарский суд. Об этом сообщает адвокат подсудимого, передает citytraffic.ru.

Напомним, Швидак обвиняется в мошенничестве, которое он мог совершить в период управления ресурсоснабжающей организацией ООО «Волгатеплоснаб». По версии следствия, бизнесмен заключил с организацией кредитный договор как физическое лицо и получил за 2 года от фирмы около 60 миллионов рублей. При этом деньги он не вернул, осенью 2020 года стал фигурантом уголовного дела, а в июле 2021 был признан банкротом.

По словам юриста, основанием для передачи дела стало неверное определение последнего места совершения преступления. Последний перевод денег со счёта «Волгатеплоснаб» на личный счёт осуществлялся в казанское отделение банка «Солидарность», а не в самарское, как считалось ранее.

Судебное разбирательство продолжается.