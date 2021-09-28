В Самаре расскажут, как лечить пожилых людей с Covid-19

Медики продолжают противостоять коронавирусу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

30 сентября и 1 октября в Самаре состоится межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная лечению Covid-19 и реабилитации после коронавирусной инфекции у ветеранов войны и труда. Организаторами мероприятия выступает региональный минздрав, СамГМУ, областной клинический госпиталь ветеранов войн и медицинский университет «Реавиз».

На встрече собираются обсуждать вопросы трансформации лечебных учреждений в ковидные госпитали. Речь также пойдет об их кадровом обеспечении, совместной работы медицинских образовательных учреждений и системы здравоохранения. Участники поговорят и об организации лечения в гериатрических отделениях госпиталей для ветеранов войн, порядке и программы постковидной реабилитации ветеранов.

Как помогать пожилым пациентам с Covid-19 расскажут специалисты из лечебных учреждений Саратовской, Новосибирской, Оренбургской, Московской, Ленинградской областей и Краснодарского края.

Конференция пройдет в университете «Реавиз». Откроет ее министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. С приветственным словом выступят и множество других известных деятелей медицины. Во второй день мероприятия запланировано посещение Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн и многопрофильной клиники «Реавиз», где участники ознакомятся с практикой организации медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

— Для нас это очень важное и значимое событие. «Реавиз» участвует как в научной и клинической работе, в том числе связанной с противостоянием COVID-19, так и в системе кадрового обеспечения здравоохранения области, — делится первый проректор по научной деятельности «Реавиза» Алексей Супильников. — Многолетние партнерские взаимоотношения вуза с Самарским областным клиническим госпиталем ветеранов войн, чьими попечителями мы являемся, — мощное подспорье для педагогов и студентов, чья теоретическая и практическая подготовка важна для жизни каждого человека; в итоге -для системы здравоохранения региона в целом.