Жительница Самары организовала на окраинах города производство миллионов поддельных сигарет

Незаконные изделия изъяты Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях полицейские из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России по Самарской области пресекли подпольное производство табачных изделий. Деятельность была развернута на окраинах города, продукцию оклеивали поддельными акцизными марками.

В ходе осмотра складов полицейские совместно с таможенниками нашли две промышленные линии по производству сигарет. Реализовывались они на территории региона.

- Изъято свыше миллиона пачек табачных изделий, упаковочный материал, фурнитура и более 1,5 миллиона акцизных марок с признаками подделки, - сообщают в МВД России.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье 327 УК РФ. Образцы изъятой продукции отправлены на экспертизу.

В совершении преступления подозревают безработную жительницу областной столицы. Ее задержали и отправили под домашний арест. Расследование продолжается.