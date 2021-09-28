В Самарской области с начала года вторичное жильё подорожало на 10,55%

В Самарской области "вторичка" подорожала больше чем на 10% с начала года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области цены на вторичное жильё выросли на 10,55%. К таким выводам пришли эксперты из Самарского областного Фонда жилья и ипотеки.

Специалисты СОФЖИ проанализировали 10 967 уникальных предложений по продаже на рынке вторичного жилья, которые опубликовали в августе 2021 года. По результатам мониторинга, средняя цена 1 квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 56 800 рублей.

Самый дорогой квадратный метр оказался в Самаре – 72 592 рубля, а самый дешёвый в Октябрьске – 22 676 рублей.

Средняя цена на «вторичку» с начала года выросла на 5 767 рублей, что составляет 10,55%. По отношению к августу 2020 года рост составил 8 455 рублей или 17,49%. С июля рост составил 0,98% или 522 рубля.