Самолеты из Самары полетят в Воронеж с 29 сентября 2021 года

Из Самары теперь можно улететь в Воронеж

Из Самары в Воронеж откроется прямое авиасообщение. Первые самолеты полетят уже 29 сентября. Полеты будут совершаться дважды в неделю из Курумоча, сообщают в пресс-службе аэропорта.

- Вылет из аэропорта Курумоч по средам – в 20:10, прибытие в Воронеж - в 20:50. По субботам самолет отправляется в 21:10 и прилетает в Воронеж в 21:50 по местному времени, - отметили в аэропорту.

Известно, что выполнять перелеты будет авиакомпания Ред Вингс. На рейсах задействуют самолеты марки Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. Стоимость билетов начинается от 1849 рублей в одну сторону. Разница во времени между Самарой и Воронежом - один час.

Также самолеты будут летать и в обратном направлении. Рейсы также будут выполняться по средам и субботам, в 16.35 и 17.30 соответственно. Эти рейсы включены в список субсидируемых маршрутов на 2021 год.