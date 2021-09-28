Самарскую губернскую думу в Совете Федерации представит Андрей Кислов

Андрей Кислов поблагодарил коллег за доверие Фото: из личного архива

Стало известно, кто делегирован Самарской губернской думой в Совет Федерации. Регион там представит экс-гендиректор "Газпром межрегионгаз Самара" Андрей Кислов. Такое решение приняли 28 сентября на первом заседании губдумы седьмого созыва.

Андрей Кислов поблагодарил коллег за доверие, которое ему оказали. Он заявил, что будет трудиться во благо родного края. Депутатские полномочия его будут прекращены. В губдуме Кислов работает с 1998 года.

Отметим, что с 2011 года губернию в Совете Федерации представлял Сергей Мамедов. Он теперь на другой должности - в июне его назначили аудитором Счетной палаты.