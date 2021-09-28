Всероссийская студвесна пройдет в Самаре с 14 по 19 мая 2022 года. Рассказываем, как к ней готовятся

Дмитрий Азаров добился проведения финала фестиваля в регионе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

28 сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное подготовке к проведению в финала XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Масштабное мероприятие пройдет в Самаре с 14 по 19 мая 2022 года.

Российская студвесна проводится с 1992 года. Это событие объединяет творческую молодежь со всей страны. Ежегодно в нем принимают участие около полутора миллиона студентов из более чем 1200 образовательных учреждений России.

Самарская область - родина всероссийской студвесны. Именно здесь было инициировано проведение фестиваля. В 2002 и 2014 году он возвращался в губернию и прошел успешно. Местное студенчество просило Дмитрий Азарова и юбилейный финал провести здесь. Эта идея получила поддержку.

- Для нас это не только очень почетно, но и ответственно. По моему поручению подготовка к мероприятию началась еще в мае — сразу после того, как было объявлено, что Самара будет проводить финал студвесны в 2022 году, - заявил глава региона, отметив историческую значимость мероприятия и то, что его должны провести на высочайшем уровне.

По словам замминистра образования и науки области Сергея Бурцева, в финале студвесны примут участие около 3,5 тысяч студентов в возрасте от 16 до 27 лет - победители региональных отборочных этапов. Конкурсная программа будет представлена в 11 направлениях. Помимо нее запланированы образовательные мероприятия, мастер — классы, панельные дискуссии, лекции, встречи с экспертами.

Дмитрий Азаров добавил, что каждая площадка для проведения финала должна быть комфортной для участников и соответствовать всем техническим требованиям. Задачи по благоустройству он поручил администрации Самары.

Также необходимо будет выполнить весь комплекс противоэпидемических мероприятий, соблюдая все требования Роспотребнадзора и решения местного Оперативного штаба по противодействию COVID-19.