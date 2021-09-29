В Самарской области температура понизится до -4 градусов

В Самару пришла настоящая осень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области По прогнозу синоптиков, в Самаре сохранится пониженный температурный фон, а по ночам столбики термометра будут опускаться до отрицательных значений.

29 сентября 2021 года, в Самаре будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха будет составлять +10…+12 градусов днем, а ночью температура опустится до -4 градусов.

В четверг, 30сентября, в регионе также будет переменная облачность, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +11 градусов, ночью от +4 до -1 градуса.

1 октября 2021 года в Самарской области осадков не обещают. Температура воздуха днем составит +8…+13 градусов.

Как сообщают синоптики, на регион до конца неделю продолжит поступать холодный воздух с северного Урала. Облаков из-за роста атмосферного давления станет меньше, а существенных осадков не ожидается.