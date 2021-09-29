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Происшествия29 сентября 2021 7:58

В Самаре мужчину посадили на 2 года в тюрьму за то, что он украл золотое кольцо у своей матери

Суд назначил наказание с учетом ранее не отбытого срока за подобное преступление
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Ранее мужчина уже совершал подобное преступление

Ранее мужчина уже совершал подобное преступление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары поддержала государственное обвинение по делу местного жителя, который обворовал свою родную мать. Мужчина украл золотое кольцо и сдал его в ломбард.

- По версии следствия, обвиняемый в марте этого года украл золотое кольцо из дома своей матери и сдал его в ломбард за 10 тысяч рублей. Злоумышленника задержали, а похищенное вернули женщине, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным и, с учетом ранее не отбытого наказания за совершение аналогичного преступления, назначил обвиняемому 2 года и 2 месяца лишения свободы. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.