Спортсмен из Самары может сесть в тюрьму за долг по алиментам в 300 тысяч рублей

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за долги по алиментам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары пойдет под суд за долги по алиментам в размере 300 тысяч рублей. Мужчина работал неофициально тренером и не выплачивал своему ребенку родительские обязательства на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Судебные приставы установили место работы должника и выехали по адресу. Мужчине объяснили, что, так как он ранее уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, ему грозит возбуждение уголовного дела.

В настоящее время выясняются все обстоятельства, после чего уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Спортсмену-алиментщику может грозить до 1 года лишения свободы.