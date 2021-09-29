Автору «Белого солнца пустыни» из Самары Валентину Ежову открыли мемориальную доску в Москве

Инициатором сохранения памяти о великом самарском драматурге стало Российское военно-историческое общество. Фото: facebook.com/a.konchalovsky

В Москве почтили память кинодраматурга из Самары Валентина Ежова, который написал сценарии для знаменитых фильмов «Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни», «Сибириада» и других. В честь драматурга на доме, где он жил и работал в Москве, открыли мемориальную доску.

-В Москве на фасаде дома № 41 по Кутузовскому проспекту была открыта мемориальная доска выдающемуся драматургу Валентину Ивановичу Ежову. Я работал с ним над «Сибириадой» и «Дядей Ваней» – как младший товарищ и партнер, - сообщил на своей странице в социальных сетях советский, американский и российский киноактёр, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель Андрей Кончаловский.

Как рассказал Кончаловский, инициатором сохранения памяти о великом самарском драматурге стало Российское военно-историческое общество. На Кутузовском проспекте, 41 Валентин Ежов жил и работал с 1987 и до самой смерти в 2004 году.