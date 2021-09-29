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Общество29 сентября 2021 9:31

Лучшую песню о Самаре выбирают на всероссийском конкурсе

Можно проголосовать за понравившийся вариант или поделиться своим исполнением
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Песни о Самаре - участники всероссийского конкурса

Песни о Самаре - участники всероссийского конкурса

На всероссийском конкурсе на цифровой площадке "Концертный Зал Онлайн" выбирают лучшую песню о Самаре. На данный момент в конкурсе участвуют три произведения. Это песня "Самара моя" детского музыкального театра "Задумка", "Россиюшка" Елены Гуляевой и фолк-группы "ДУШАГрея" и произведение "Волжаночки поют" Ольги Салеевой. Конечно, представительство не самое большое: но загрузить на конкурс свою песню могут и другие участники. Сделать это можно на сайте проекта.

Требования к произведениям таковы: все права на песню должны принадлежать подающим на конкурс заявку лицам, песня должна быть исполнена впервые публично в рамках конкурса и записана на общепринятом профессиональном уровне.

Сами организаторы пишут, что миссия их проекта - предоставление городским музыкантам и местным властям цифровой среды для проведения ежегодных конкурсов песни о городе. Также все желающие могут проголосовать за песню о городе на сайте.