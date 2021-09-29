В Самарской области на мэра города Отрадный Александра Бугакова возбудили уголовное дело

В настоящее время расследование продолжается. Фото: Правительство Самарской области

Руководитель СУ СКР по Самарской области Марат Галиханов возбудил уголовное дело в отношении главы города Отрадный Александра Бугакова, которого подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб.

Как сообщили следователи, в период с ноября 2018 по июнь 2020 года мэр Отрадного утвердил схему теплоснабжения в пользу одной из организаций города, не имея на это оснований. Эти действия привели к тому, что конкурирующая городская организация не смогла оказывать аналогичные услуги и их котельная ушла с рынка теплоснабжения.

- ФАС неоднократно выдавала главе города предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий. Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении требования о признании недействительным вышеуказанного предупреждения, но организация так и не была восстановлена в своих правах и законных интересах, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Таким образом, действия мэра Отрадного привели к тому, что теплоснабжающая организация не смогла далее осуществлять свою деятельность на территории города, что привело к ущербу в размере не менее 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в следственный отдел по городу Отрадный для проведения дальнейших следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.