Самарский строитель Владимир Кошелев стал депутатом Госдумы РФ от партии ЛДПР

Владимир Кошелев был избран в Госдуму по итогам сентябрьских выборов 2021 года

Самарский строитель и бизнесмен Владимир Кошелев был избран в парламентарий Госдумы РФ. Об этом стало известно по информации, опубликованной на сайте Госдумы.

Ранее Владимир Кошелев был депутатом губернской думы Самарской области и представлял интересы партии «Единая Россия». Однако перед выборами в 2021 году он отказался от членства и вступил в ЛДПР от Федерального избирательного округа.

Напомним, бизнесмен Владимир Кошелев, который является гендиректором корпорации «Кошелев-проект», был избран в губдуму в 2016 году. Он возглавлял комитет по строительству, входил в состав комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике.