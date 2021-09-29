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Общество29 сентября 2021 11:32

Самарский строитель Владимир Кошелев стал депутатом Госдумы РФ от партии ЛДПР

Ранее он был членом партии «Единая Россия»
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Владимир Кошелев был избран в Госдуму по итогам сентябрьских выборов 2021 года

Владимир Кошелев был избран в Госдуму по итогам сентябрьских выборов 2021 года

Самарский строитель и бизнесмен Владимир Кошелев был избран в парламентарий Госдумы РФ. Об этом стало известно по информации, опубликованной на сайте Госдумы.

Ранее Владимир Кошелев был депутатом губернской думы Самарской области и представлял интересы партии «Единая Россия». Однако перед выборами в 2021 году он отказался от членства и вступил в ЛДПР от Федерального избирательного округа.

Напомним, бизнесмен Владимир Кошелев, который является гендиректором корпорации «Кошелев-проект», был избран в губдуму в 2016 году. Он возглавлял комитет по строительству, входил в состав комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике.