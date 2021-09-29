В Самарской области большегруз вытолкнул «Приору» под встречную фуру, есть погибшие

Легковушка залетела под встречную фуру. Фото: ГУ МВД по Самарской области

28 сентября 2021 года в Самарской области произошло жуткое ДТП с двумя большегрузами и легковым автомобилем «Лада Приора». Авария произошла около 18:30 на 154 км трассы «Самара –Большая Черниговка». В результате аварии погиб 78-летний мужчина, который находился в легковушке, еще два человека были госпитализированы в больницу.

- По предварительным данным, водитель на грузовом автомобиле «Даф» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным легковым автомобилем, который поворачивал с трассы налево. В результате столкновения «Приору» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с другим большегрузом «Даф» в составе с полуприцепом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии 78-летний пассажир легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи,43-летнего водителя и второго 53-летнего пассажира с различными травмами госпитализировали в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.