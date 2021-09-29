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Общество29 сентября 2021 12:20

В Самаре дачные автобусы с 1 октября 2021 года будут ходить только по выходным

Об изменениях в расписании дачных автобусов сообщили в администрации Самары
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Автобусы на дачи будут ходить до 31 октября 2021 года

Автобусы на дачи будут ходить до 31 октября 2021 года

Фото: Евгений АНДРОСОВ

Администрация Самары сообщила об изменениях в расписании движения дачных автобусов с 1 октября 2021 года. Так, сезонные маршруты будут работать только по выходным дням.

Стоит отметить, что с сентября автобусы, следующие к садово-дачным массивам, в направлении «из города» отправляются на час позже, а последние рейсы в город отправляются на час раньше. Дачные автобусы будут курсировать до 31 октября 2021 года.

Напомним, в настоящее время, в связи с осложненной эпидемиологической ситуацией, в общественном транспорте продолжают усиленно контролировать соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Ежедневно салоны автобусов проходят дезинфекцию и санобработку контактных поверхностей.