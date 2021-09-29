Самарские школы обезопасят системой распознавания лиц

Система отслеживает посещаемость учеников и передает данные родителям / Фото: hinshtein.ru

В школах Самарской области появится новейшая система распознавания лиц. Пилотный проект запустили на базе школы № 41 «Гармония», сообщает пресс-служба председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи Александра Хинштейна.

Данная система может распознавать лица школьников и персонала учебного заведения и выявляет появление неавторизованных людей. Информация, получаемая с камер, интегрирована с комплексом «Безопасный город». Это позволяет оценивать обстановку на территории школы.

Кроме того, с помощью этого ноу-хау можно отслеживать посещаемость учеников. Когда ребенок проходит через турникет, родителям приходит об этом сообщение — в мессенджерах или по электронной почте.

Данная разработка призвана повысить безопасность учебных заведений и избежать повторения трагедий, что произошли в Перми и Казани. Планируется, что в дальнейшем систему распознавания лиц внедрят по всей Самарской области, а потом и по всей стране.