Две летние электрички отменят в Самарской области с 18 октября 2021 года

В октябре начнет действовать новое расписание для пригородных поездов Фото: Архив "КП"

Самарские электрички с октября 2021 года начнут ходить по-новому. Часть пригородных поездов отменят, другим изменят график движения. Об этом сообщает Самарская ППК.

Так, с 1 октября поезд № 6552 Сызрань-1 (отпр. 09:38) – Самара (приб. 12:05) продлят до станции Мирная. Он будет прибывать туда в 12:37.

Поезд № 6310/6309 Самара (отпр. 12:27) – Курумоч (приб. 13:55) с начала следующего месяца больше не будет ходить. А вот поезд № 6322/6321 Самара (отпр. 13:15) – Курумоч (приб. 14:43) начнет курсировать ежедневно.

С 18 октября 2021 года отменят две летних электрички. Перестанут ходить поезда № 6332/6331 Самара (отпр. 06:07) – Курумоч (приб. 07:37) и № 6334/6333 Курумоч (отпр. 12:21) – Самара (приб. 13:48).