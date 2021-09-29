Популярный шеф-повар Константин Ивлев оценил губернский рынок в Самаре

Шеф-повар проведет в Самаре мастер-класс по "Новой русской кухне" Фото: Instagram.com

В Самару приехал известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. В среду, 29 сентября, его можно было увидеть на Самарском губернском рынке. Местные продавцы уже успели сделать с ним совместные фото и выложить их в соцсетях.

Сам Константин Ивлев тоже поделился своим впечатлением от посещения рынка. Он прошел по торговым рядам, посмотрел цены на волжскую воблу и судака, удивился пирамидам из банок с соленьями и узнал секрет выкладки маринованных грибов.

- Очень даже неплохой рынок в Самаре. Чисто, достаточно интересно все выставлено, большой ассортимент. Но, я считаю, цены на рыбу просто «космик», кусачие, - отметил шеф-повар в видеообзоре, который он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Сегодня вечером Константин Ивлев проведет гала-ужин в ресторане гостиницы «Ренессанс». Гостей ждут блюда «Новой русской кухни» в его исполнении.