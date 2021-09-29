В Самаре 6 октября 2021 года завоют сирены

В Самаре включат электросирены и речевые установки / Фото: МЧС России

В следующую среду, 6 октября, в Самаре завоют электросирены. Их включат для проверки готовности муниципальной системы оповещения, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10:40 до 10:45 в Самаре вместе с сиренами «заголосят» сиренно-речевые установки, которые расположены на крышах жилых домов и административных зданий, а также в общественных местах.

Напомним, включение сирен означает сигнал «Внимание всем!». Услышав его, жители должны включить радиоприемники или телевизоры и прослушать сообщение о проверке.

Отметим, начиная с 2021-го сирены теперь будут выть два раза в год — в первую среду марта и октября. Таковы требования нового положения о системах оповещения населения.