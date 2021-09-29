Жительницу Самары заподозрили в даче взятки приставу

Самарчанка попала под уголовную статью за дачу взятки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы. Ее подозревают в даче взятки старшему судебному приставу-исполнителю. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, все произошло 20 августа 2021 года в здании отдела судебных приставов. Женщина передала 25 тысяч рублей одной из сотрудниц. Она думала, что пристав согласится за взятку окончить ее исполнительное производство, но та отказалась от денег.

В итоге самарчанка стала фигуранткой уголовного дела. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение оказывают сотрудники облглавка.