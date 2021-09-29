В Самаре отловят и простерилизуют 4 тысячи бездомных кошек и собак

Благодаря увеличению финансирования в Самаре дополнительно отловят 1,2 тыс. животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отловят больше бездомных животных, чем планировалось изначально. Этот показатель увеличат с 2,8 до 4 тысяч. Об этом говорится в проекте постановления на сайте городской администрации.

Изначально на работы по регулировке численности бродячих кошек и собак было предусмотрено 31,9 млн рублей. Однако из бюджета Самарской области на эти цели добавили еще 9,4 млн рублей. В итоге общий объем финансирования возрос до 41,4 млн.

Благодаря данным поступлениям в Самаре дополнительно отловят 1,2 тыс. бездомных животных. Также деньги пойдут на вакцинацию четвероногих от бешенства и на их стерилизацию.