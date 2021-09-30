В Самарской области начало октября 2021 года будет умеренно теплым и без осадков

В ближайшие дни будет без осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрь 2021 года в Самарской области начнется с теплой погоды до +14 градусов и без существенных осадков. Такой прогноз дали синоптики Приволжского УГМС.

В четверг, 30 сентября 2021 года, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +10…+12 градусов, а ночью местами по области возможны заморозки до -4.

1 октября 2021 года в Самаре будет также без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +14 градусов, а ночью температура понизится до +6.

В субботу, 2 октября, в Самарской области будет облачно с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9…+14 градусов. По прогнозу синоптиков, в этот день существенных осадков не ожидается.