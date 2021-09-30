В Самарской области трое мужчин воровали алкоголь в супермаркете, а потом избили и ограбили женщину

Приговор в законную силу не вступил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефгегорском районе под суд отдали троих местных жителей, которые обвиняются в преступлениях по четырем статьям уголовного кодекса РФ. В зависимости от роли и степени участия мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, обвиняемые похищали алкогольную продукцию в различных супермаркетах «Пятерочка» в Нефтегорске. Сумма ущерба ритейлеру составила более 10 тысяч рублей. К тому же, в феврале 2021 года трое пьяных мужчин проникли в дом женщины в селе Утевка, избили и ограбили её.

Суд с учетом мнения прокурора Самарской области признал местных жителей виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима от 8 до 9 лет и 6 месяцев, в зависимости от степени их участия в преступлениях. Также в интересах потерпевшей жительницы Утевки прокуратурой был предъявлен гражданский иск о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба на сумму 69,5 тысяч рублей.