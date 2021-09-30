В Самаре в жутком ДТП на кольце 22 Партсъезда погибла 23-летняя девушка

Водитель скрылся с места ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

30 сентября 2021 года, около 5 часов утра, на улице 22 Партсъезда в Самаре произошло ДТП, в котором погибла молодая девушка. По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и на большой скорости врезался в бордюр на кольце с улицей Гагарина.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, водитель отечественного автомобиля не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, в результате чего, совершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня с последующим опрокидыванием. 23-летняя девушка, которая сидела на пассажирском месте, скончалась до приезда медиков. Водитель скрылся с места ДТП.

- Полицейские установили личность и местонахождение 27-летнего парня, который был за рулем. Мужчину задержали и составили административный протокол за оставление места ДТП. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД региона.

Согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, за оставление места аварии предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами до полутора лет или административный арест до 15 суток. Так как ДТП произошло со смертельным исходом, что является отягощающим обстоятельством, виновнику аварии может грозить до 15 лет лишения свободы по статье 264 УК РФ.