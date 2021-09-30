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Общество30 сентября 2021 10:18

В Самаре возбудили уголовное дело на женщину, которая дала 25 тысяч рублей взятки судебному приставу

Пристав отказалась от незаконного вознаграждения
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел по Куйбышевскому району Самары возбудил уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу. 48-летняя жительница Самары предложила 25 тысяч рублей судебному приставу, но тот отказался от денег.

- По версии следствия, в августе 2021 года женщина передала старшему судебному приставу 25 тысяч рублей в качестве взятки за окончание исполнительного производства без фактического исполнения, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Пристав отказалась от денежного вознаграждения. В настоящее время в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Следователь с оперативным сопровождением сотрудников ГУ МВД по Самарской области проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.