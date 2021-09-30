Жителя Самарской области оштрафовали на 276 тысяч рублей за самовольное подключение к ЛЭП

АО «ССК» призывает граждан своевременно и правильно оплачивать потребленную электроэнергию, а также не допускать самовольного подключения к электрическим сетям, чтобы не наказывать себя же рублем

АО «Самарская сетевая компания» продолжают выявлять факты незаконного потребления электроэнергии. С начала 2021 года было проведено 133 тысячи проверки физлиц и 28 тысяч проверок предпринимателей по всей Самарской области. Несколько дней назад в Сызрани было обнаружено, что собственник частного дома незаконно подключился к электросетям.

- После того как специалисты ССК по заявке гарантирующего поставщика временно отключили его дом от электроснабжения, собственник, не желая терпеть неудобства, самостоятельно присоединился к ЛЭП, - рассказали представители Самарской сетевой компании.

Контролеры ССК зафиксировали данный факт и составили акт, на основании которого за незаконное потребление электроэнергии объемом 62 тысячи кВт*ч нарушителю выставили счет в размере 276 тысяч рублей, которые ему придется оплатить сетевой компании. Кроме того, житель Сызрани должен будет погасить накопленный ранее долг за энергопотребление.

Как рассказали энергетики, к сожалению, подобные случаи не редки в регионе. Однако, рассчитывая сэкономить на оплате за электроэнергию, а потом остаться безнаказанными за незаконное потребление энергоресурса, граждане обрекают себя на гораздо более значительные траты. Так, за 2021 год специалисты АО «ССК» выявили хищение почти 6 миллионов кВт*ч на общую сумму более 43,5 миллионов рублей.