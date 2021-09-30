В Самаре с 16 октября 2021 года вход в «Парк дружбы народов» в Волгаре станет платным

О режиме работы зимой пока не сообщается

Представители этнокультурного комплекта «Парк дружбы нардов» в Куйбышевском районе Самары сообщили о нововведениях в работе. Так, с 1 по 15 октября 2021 года в парке будут проводиться работы по подготовке к зимнему периоду, а с 16 октября вход сделают платным.

- С 16 по 31 октября 2021 года парк будет работать с 11:00 до 17:00. Вход платный: взрослый билет – 500 рублей, детский с 7 лет, студенческий и пенсионный - 350 рублей. В стоимость входит посещение национальных домов и подворий, - сообщили представители комплекса в социальных сетях.

Кроме того, представители парка сообщили, что по понедельникам комплекс работать не будет. Билеты можно приобрести на территории «Парка дружбы народов».