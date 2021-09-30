Участники слушаний одобрили перевод земли под религиозное использование Фото: Ольга НОВИКОВА

Жители Самары согласились узаконить церковь на Красной Глинке. Такое решение приняли большинство участников публичных слушаний.

Самарская епархия вынесла на публичные слушания вопрос смены зонирования участка земли площадью в 3550 кв. метров во втором квартале поселка Красная Глинка. Участок попросили отдать под религиозное использование.

Поначалу возмущение собравшихся вызвал тот факт, что на этом участке уже построена церковь. Однако настоятель храма в честь святителя Алексия протоиерей Владимир Колотин объяснил участникам слушаний сложившуюся ситуацию.

- Этот участок под строительство церкви нам выделили еще в 2000 году, - рассказал он. – Мы сразу решили возвести здесь храм в честь святителя Алексия, святого покровителя Самары. Все документы были исправны, но уже когда начали строительство, выяснилось, что у участка есть другой собственнику, федеральный – железная дорога. Когда они узнали подробности ситуации, то согласились передать участок церкви под реигиозное использование. Но чтобы избежать попадания в защитную зону железнодорожных путей, единый участок пришлось разделить пополам, потом – оформлять эти участки, ставить их на учет. Пока мы проводили эти процедуры, сроки разрешений на строительство у нас закончились, хотя храм был готов. Поэтому мы сейчас вынуждены заново проходить все процедуры согласований и получения разрешений.

Участники публичных слушаний поддержали инициативу епархии и одобрили перевод участка под религиозное использование. Однако окончательное решение должна принять глава города Елена Лапушкина.