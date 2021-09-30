Новая станция метро «Театральная» появится в Самаре уже к 2024 году

Станция "Театральная" свяжет центр с отдаленными районами Безымянки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 сентября 2021 года стало известно об одобрении Самарской области первого инфраструктурного кредита на строительство первой ветки метро в Самаре. Инициатором заявки на участие в программе «Инфраструктурное меню» стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение порядка 10,4 миллиардов рублей на завершение строительства первой линии метро в столице региона, - сообщил Дмитрий Азаров.

Данные средства позволят уже к 2024 году связать районы Безымянки с административным и культурным центром Самары. На выделенные средства будет построена станция метро «Театральная», которая снимет существующие технологические ограничения и обеспечит сокращение интервала движения поездов до 5 минут и позволит решить вопрос эффективной перевозки порядка 3,5 миллионов пассажиров в год.