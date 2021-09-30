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Общество30 сентября 2021 13:39

В Самаре более 10 тысяч жилых домов подключено к отоплению

Теплоноситель подается в 97,6% жилищного фонда
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Жилой фонд подключен к теплу на 97,6%

Жилой фонд подключен к теплу на 97,6%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары отчиталась о начале отопительного сезона в 2021 году. По данным на 30 сентября 2021 года, в областном центре региона тепло подается в 97,6% жилищного фонда.

- Количество отапливаемых жилых домов превысило 10 тысяч. Социально-значимые объекты подключены на 100%, - сообщили чиновники.

На сегодняшний день к отоплению подключено 78 зданий стационаров с круглосуточным пребыванием, 31 здание учреждений попечительства и опеки, 62 здания подразделений дополнительного образования, отопление дали в 70 зданиях ссузов, 70 вузов, а также в 237 школах и 234 детских садах.