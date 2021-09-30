В Самаре с 1 по 4 октября 2021 года закроют движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Трамваи отменят на участке от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной / Фото: департамент транспорта Самары Фото: Twitter.com

В Самаре на несколько дней закроют движение трамваев по улице Ново-Садовой. Ограничение введут на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной в оба направления. Об этом в твиттере сообщает департамент транспорта.

- Движение трамваев будет закрыто с 22:00 1 октября до 5:00 4 октября. Это связано с работами по монтажу стрелочных переводов на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной, - отметили в ведомстве.

В этот период трамваи будут курсировать по скорректированным схемам. Маршрут № 5 — от улицы Чапаевской до Северного трамвайного депо на улице Фадеева (по Ново-Садовой). Маршрут № 11 — от автостанции «Аврора» до Барбошиной поляны (по Ставропольской через 15-й микрорайон). Маршрут № 12 — от Юнгородка до Северного трамвайного депо.

Маршрут № 22 — от 15-го микрорайона до улицы Красноармейской (по Ставропольской через Дом печати), Маршрут № 24 — от Костромского переулка до Барбошиной поляны.

Альтернатива трамваям на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной — автобусы №№ 21м, 50, 261, 297. Жителей города просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.