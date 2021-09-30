В Самарской области пенсионер нашел чужую банковскую карту, купил продукты и заправил свою «Ладу Калину»

Полицейские нашли преступника и возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отдел полиции по городу Тольятти обратилась 19-летняя девушка, которая сообщила о пропаже своей банковской карты. Девушка рассказала, что в последний раз пользовалась картой для покупок в магазине, а когда она была уже дома, на телефон стали приходить смс о снятии денег, а сама карта пропала.

Полицейские установили, что списания с карты потерпевшей были совершены в одном из магазинов в Автозаводском районе Тольятти, а также на АЗС. В ходе оперативных мероприятий, были изучены записи с камер видеонаблюдения и установлена личность подозреваемого. Им оказался 69-летний местный житель.

Мужчину нашли и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный признал свою вину и рассказал, что нашел пластиковую карту на улице и решил воспользоваться ей. Он купил продукты в местном супермаркете и заправил свою «Ладу Калину» на АЗС.

В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в отношении электронных денежных средств». Мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. В настоящее время расследование продолжается.