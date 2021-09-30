QR-коды в кино, театрах и фитнес-центрах Самары начнут требовать с 11 октября

В Самаре теперь будут спрашивать QR-коды

В Самарской области с 11 октября 2021 года вводят новые коронавирусные ограничения. Теперь на входе в кино, театры, на концерты, в бассейны, фитнес-центры и спортзалы нужно будет предъявить QR-код о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании COVID-19. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба, теперь же на сайте правительства опубликовали приказ, подписанный губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. И в нем об ограничениях рассказано подробнее.

Предъявлять QR-код с 11 октября будет нужно:

- в театрах, цирке, кинотеатрах,

- в культурно-досуговых учреждениях,

- в спортивных залах, спортивных клубах,

- в бассейнах,

- в фитнес-центрах.

Что нужно будет предъявить?

- документ, удостоверяющий личность,

- QR-код с портала Госуслуг,

- сведения о перенесенном заболевании.

У всех заведений есть почти две недели, чтобы подготовиться к нововведению, продумать, как именно будет происходить проверка и утвердить регламент допуска зрителей и клиентов в зал.

В регионе действует масочный режим, контроль за его соблюдением также намерены ужесточить. Муниципальные штабы на местах получили полномочия, позволяющие отправлять на дистанционное обучение школьников с 6 по 10 классы, также для противодействия распространению инфекции.