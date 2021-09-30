Попавший под следствие мэр Отрадного отстранен от должности

Александр Бугаков стал фигурантом уголовного дела / Фото: администрация Отрадного

Главу Отрадного Александра Бугакова отстранили от должности. Такое решение в четверг, 30 сентября, вынес суд, удовлетворив ходатайство следствия, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Накануне стало известно, что против мэра Отрадного возбудили уголовное дело. Его подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, Александр Бугаков с ноября 2018 по июнь 2020 года утвердил ряд постановлений, распределив тепловые нагрузки в пользу одной из организаций. От этого пострадал конкурент компании. Все закончилось выводом его котельной с рынка теплоснабжения города.

Нарушения выявили сотрудники Федеральной антимонопольной службы. Они потребовали устранить их. Однако глава Отрадного так ничего и не сделал. Ущерб от его действий составил 1,5 млн рублей. Сейчас следователи продолжают устанавливать все детали преступления.