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Происшествия30 сентября 2021 16:21

В Самаре санитарка ответит за истязание троих воспитанников пансионата для детей-инвалидов

Женщина привязывала их к кроватям и избивала
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудницу пансионата уличили в необычных способах "воспитания" прокуроры

Сотрудницу пансионата уличили в необычных способах "воспитания" прокуроры

Фото: СУ СК России

В Самаре скоро предстанет перед судом санитарка пансионата для детей-инвалидов. Ее обвиняют в истязании воспитанников заведения, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Следователи установили, что женщина применяла к подопечным пансионата необычные способы «воспитания». Она по личной инициативе привязывала их к кроватям лоскутами ткани и била по голове, туловищу и конечностям. Поводом этому было поведение молодых людей. От ее действий пострадали трое воспитанников 16, 17 и 20 лет.

Нарушения выявили прокуроры, когда в мае 2021 года наведались в пансионат с проверкой. На основе собранных ими материалов следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: 117 УК РФ «Истязание» и 156 УК РФ «Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением». Сейчас расследование завершено. Дело направили на рассмотрение в суд.