В Самаре до конца октября 2021 года завершат ремонт улицы Ленинской

Подрядчик обновляет участок от начала улицы Ленинской до улицы Чкалова / Фото: администрация Самары

В Самаре близится к завершению комплексный ремонт улицы Ленинской, который проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы выполнены более чем на 80%, сообщает пресс-служба городской администрации.

Обновление улицы Ленинской стартовало еще в 2020-м. Тогда работами был охвачен отрезок от Полевой до Чкалова. В этом году подрядчик приводит в порядок участок протяженностью 2,8 км — от начала улицы Ленинской до улицы Чкалова. В четверг, 30 сентября, дорожники укладывали нижний слой асфальта между Некрасовской и Льва Толстого, на очереди — верхний.

Отметим, подрядчик обновляет не только проезжую часть, но и прилегающую территорию. Сюда входят ремонт пешеходных зон и тротуаров, высадка газона, обустройство пандусов для маломобильных граждан, замена люков смотровых колодцев, создание островков безопасности. Также контракт предусматривает создание дополнительных парковочных мест — более 50.

Планируется, что ремонт улицы Ленинской будет завершен до конца октября 2021 года. Именно до этого срока рассчитан муниципальный контракт.