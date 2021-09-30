Улицу Гаражную в Самаре перекрыли до 23:55 10 октября 2021 года

Запрет на проезд ввели из-за ремонта теплотрассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в четверг, 30 сентября, в Самаре перекрыли движение по еще одному участку улицы Гаражной. Ограничение ввели на отрезке между Четвертым и Третьим проездами, сообщает пресс-служба городской администрации.

Автомобилисты не смогут там ездить в течение нескольких дней — до 23:55 10 октября 2021 года. Это связано с проведением работ по модернизации теплотрассы.

Временная схема ограничения движения / Фото: администрация Самары

Напомним, ранее для движения закрыли участок Гаражной от улицы Авроры до Четвертого проезда. Это ограничение ввели 6 сентября. Сначала его хотели отменить 15-го числа, затем срок продлили до 27-го. Теперь время открытия проезда сдвинули на 23:55 10 октября. Жителей Самары просят быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.