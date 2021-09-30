В Самарской области 1 октября 2021 года стартует осенний призыв в армию

Осенний призыв на военную службу продлится с начала октября по конец декабря 2021 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Самарской области, как и по всей стране, стартует осенний призыв в армию. Он продлится с 1 октября по 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в постановлении губернатора Дмитрия Азарова, опубликованного на сайте регионального правительства.

В документе указано о создании в губернии призывной комиссии. В нее войдут военный комиссар, заместители министров здравоохранения, образования, труда, а также профильные врачи.

Кроме того, постановление утверждает план мероприятий по организации призыва в Самарской области. Согласно ему, все новобранцы должны будут пройти медицинскую комиссию, в том числе сдать тест на новую коронавирусную инфекцию.

Временный штаб администрации сборного пункта разместят в Сызрани. Там призывникам должны будут выдать банковские и персональные электронные карты, жетоны с личными номерами, а также провести обязательную дактилоскопию.