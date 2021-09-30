В Самаре заложили памятный камень в честь восстановления хоральной синагоги

Старинное здание должны восстановить за два года

В четверг, 30 сентября, в Самаре прошла церемония закладки памятного камня в честь восстановления хоральной синагоги. В ней приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, главный раввин России Берл Лазар и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сейчас от памятника архитектуры, который расположен на улице Садовой, 49, остался только каркас. Работы по его возрождению стартуют в октябре 2021-го. Отреставрировать синагогу и благоустроить прилегающую территорию планируется за два года. На эти цели направят внебюджетные деньги — частные инвестиции. В обновленном виде здание предстанет в 2023-м.

- У меня нет сомнений, что это уникальное здание станет центром притяжения людей разных национальностей и вероисповеданий. Очень рассчитываю, что те сроки, которые определены проектом, будут достаточными для его восстановления, - отметил глава региона.

После реконструкции этот исторический квартал будет интересен не только горожанам, но и туристам. В дальнейшем здесь планируют проводить различные духовные, светские и образовательные программы. Отметим, что преобразят не только хоральную синагогу, но и площадку за ней. Там разместят сцену, амфитеатр и места отдыха.

СПРАВКА

Хоральную синагогу построили в 1908 году по проекту известного архитектора Зельмана Клейнермана. На тот момент она была второй по величине в Восточной Европе. Кроме того, ее включили в список 10 лучших синагог мира.

Спустя 20 лет самарская синагога закрылась. В здании организовали Дом культуры имени III Интернационала, а позднее — хлебозавод, который просуществовал до начала 90-х годов. Здание передали еврейской общине в 1998 году.